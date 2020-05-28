Доктор Мясников рассказал, как выдыхается коронавирус

Главврач московской городской клинической больницы №71 им. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников объяснил, как вспышка коронавирусной инфекции «теряет свою былую мощь».

«Еще раз о динамике развития любого эпидпроцесса. В незащищенную популяцию пришел вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но тут полностью применимы законы механики – помните про коробку передач в машине: «Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе!» – написал Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, вирус «фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь». «То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идет немного ослабленный. Волна ширится, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе: чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», – объяснил доктор.

Он также ответил на вопрос о том, для чего в таком случае бороться с вирусом с помощью ответственного и безопасного поведения. «Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлет кривой более пологим. (Не мы его в итоге побеждаем, он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями)», – отметил Мясников.

«Вот то, что мы видим сегодня – волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдет мутации, то большой беды он уже не наделает (если только его опять не назначат «злодеем» СМИ)», – заключил доктор.

Ранее Мясников, возглавляющий Информационный центр по коронавирусу, рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.