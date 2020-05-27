Верховный суд вернул экс-главе Чувашии иск в части прав на социальные гарантии

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву исковое заявление к президенту России Владимиру Путину в части требований прав на дополнительные соцгарантии, сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

При этом 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

Напомним, уволенный в связи с утратой доверия после скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента об увольнении, свидетельствует картотека дел.