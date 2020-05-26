За сутки от коронавируса в России вылечились рекордные 12,3 тыс. пациентов

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило рекордные 12 тыс. 331, что больше, чем число когда-либо выявленных в день случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

При этом в Москве за сутки выписаны 8 тыс. 33 пациента, у которых диагностировали коронавирус, что почти в три раза больше прироста заразившихся. Суточный рост в столице составил 1,7% против 1,6% днем ранее. Суточный рост в России составил рекордно низкие 2,5%, днем ранее он составил 2,6%, передает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и находится на единице. В Москве этот показатель также остался неизменным с понедельника и зафиксировался на отметке 0,91.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 362 тыс. случаев заболевания.