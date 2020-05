Блогер раскритиковал исследование «Медиазоны» о смертности среди врачей Компании беглого сотрудника ФБК задолжали в Британии 2,8 млн фунтов стерлингов 26 мая 2020, 10:49 Текст: Мария Бобылева

Версия для печати Лондонские фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова накопили долгов на общую сумму около 2,8 млн фунтов стерлингов. Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков получил в Британии политическое убежище в 2015 году. Там он скрывается от уголовного преследования – в России его обвиняют в хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей на мэрскую кампанию Алексея Навального в Москве в 2013 году. В изгнание Ашурков отправился вместе с гражданской супругой Александриной Маркво, которая также является фигурантом другого уголовного дела в России – о хищении бюджетных денег, которые были выделены на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы, напоминает RT. Однако бизнесом в Британии Ашурков начал заниматься задолго до вынужденного бегства. Всего у него и Маркво есть четыре фирмы. Так, стартап по пропаганде здорового образа жизни StepJockey был зарегистрирован в Лондоне в 2013 году. Совет директоров компании заявил о его добровольной ликвидации в октябре 2019 года. Из опубликованного в реестре компаний Companies House документа следует, что ликвидационный баланс StepJockey сформирован с дефицитом почти 1,8 млн фунтов стерлингов. Из них кредиторам организация задолжала 633 тыс. фунтов стерлингов, собственным акционерам – 1,13 млн фунтов стерлингов. Задолженность перед управлением Ее Величества по налогам и таможенным сборам составил 20 тыс. фунтов стерлингов. По оценке самой компании, она располагает активами на 12,9 тыс. фунтов стерлингов, которые можно направить на погашение требований кредиторов первой очереди. При этом только задолженность по зарплатам перед сотрудниками (восемь человек) составляет 17,7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, в 2015 году Ашурков зарегистрировал в Лондоне издательство Lester Partners LTD. В марте 2020 года на посту директора его сменила Александрина Маркво. Компания занимается издательством книг. Однако что, когда и в каком количестве было издано Lester Partners LTD и издано ли вообще, по открытым данным понять невозможно – сайта у фирмы нет, в отчетности это не отображается. Однако с момента основания компания также набрала существенное количество долгов. Последний опубликованный финансовый отчет показывает, что срочные долги издательства, подлежащие уплате в течение 12 месяцев, превышают ее активы на 97 тыс. фунтов стерлингов. Для сравнения, в 2017-м ее активы, напротив, превышали долги на 8,4 тыс. фунтов стерлингов. Также в августе 2017 года Маркво вместе с участницей группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой основала в Лондоне компанию Inside Pussy Riot LTD, занимающуюся театральными постановками. Эта фирма известна иммерсивным шоу про Pussy Riot, созданным совместно с группой Les Enfants Terrible. Однако дела у Inside Pussy Riot сейчас идут не слишком гладко. Согласно отчетности фирмы, по состоянию на 2019 год она набрала 106 тыс. фунтов стерлингов срочных долгов, которые нужно выплатить в течение 12 месяцев. Четвертая фирма Ашуркова и Маркво – специализирующееся на театральных и музыкальных событиях агентство Bird&Carrot – пока остается на плаву. Активы ивентовой компании, по данным на март этого года, превышают обязательства на 7,6 тыс. фунтов стерлингов. Однако годом раньше эта сумма составляла 21,5 тыс. фунтов стерлингов. Между тем, ФБК сейчас такжепереживает не лучшие времена, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда. Так, ФБК отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного. Популярные материалы Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС Эксперты оценили задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях