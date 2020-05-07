ФБК уличили в сокрытии 19 млн рублей пожертвований

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.

«Навальный и Ко провернули очередной занимательный финансовый «финт ушами», – сообщает Telegram-канал Фонд бабла с коррупцией.

Так, согласно опубликованному ФБК отчету, в 2019 год Фонд получил 82,3 млн рублей в виде пожертвований. Деньги были перечислены через 115,6 тыс. интернет-пожертвований, средний размер пожертвования составил 712 рублей. При этом в расходах Фонда значится только 63,5 млн рублей.

«Куда подевались неучтенные в отчете 19 млн рублей – история и Навальный умалчивают», – сообщают авторы Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что на штатных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального зарегистрировано несколько коммерческих фирм в России и за рубежом. Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.

Кроме того, в марте стало известно, что в связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.