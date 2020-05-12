Названы основные проблемы ФБК

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией 6 мая опубликовал финансовый отчет за 2019 год, из которого следует, что ФБК переживает не лучшие времена. По мнению блогера Илиаса Меркури, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда.

Так, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.

Теперь, как говорит Меркури в видео на своем канале на YouTube, люди, которые пожертвовали Навальному свои деньги, имеют все основания для обращения в правоохранительные органы.

Кроме того, пишет «Ридус», сотрудники ФБК не включили в отчет сумму, поступившую на биткоин-кошелек Леонида Волкова, в то время как в прошлом году на счет Волкова были пожертвованы около 10 млн рублей.

В то же время, отмечает блогер, наблюдается снижение интереса к YouTube-каналу Навального. В 2019 году его видео просмотрели 168 млн человек, в то время как в 2018 году число просмотров составило 196,7 млн.

Также уменьшается средний размер пожертвований в адрес ФБК. В 2019 году среднее пожертвование составило 712 рублей, тогда как в 2013 году эта цифра находилась на уровне 1465 рублей.

«Причина финансовых проблем ФБК заключается в том числе и в снижении производительности. В 2019 году фонд выпустил 46 расследований. Годом ранее видеороликов было 78», – отмечает блогер.

При этом Telegram-каналу «Фонд бабла с коррупцией» удалось выяснить, что среди тех, кто оформил платные подписки на YouTube-канал «Навальный LIVE», есть не только иностранные пользователи, но и запрещенные в России онлайн-казино.

Также сообщалось, что на штатных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального зарегистрировано несколько коммерческих фирм в России и за рубежом. Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.