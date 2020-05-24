Россиян предупредили о резких перепадах погоды летом

Предстоящим летом из-за регионального климата возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды, рассказал глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Что характерно как для прошлого, так и для предстоящего лета – это количество зональных переносов воздушных масс – с запада на восток. Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться. Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара», – передает его слова «Российская газета».

Такие погодные явления, отметил Варакин, можно прогнозировать за 7-10 суток.

Грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек и скачки температуры воздуха летом случаются в предгорных районах, на юге Красноярского края, в Хакасии, в Иркутской области в конце июня – июле, отметил Варакин.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отметили, что на всей территории столичного региона в июне и июле ожидается экстремальная жара.

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