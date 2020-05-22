Стало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане

По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.

В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на представителя властей страны, сообщает, что в результате авиакатастрофы выжил минимум один человек, передает ТАСС.

Министр здравоохранения провинции Синд, где находится Карачи, Азра Печухо, заявила, что пока преждевременно оценивать число жертв. К настоящему моменту мы не можем сообщить точное количество погибших», – сказала она, уточнив, что «идентификация погибших будет происходить по ДНК».

«Мы не знаем, сколько ранено и сколько погибло. Я посещаю больницы [...], мы были в чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, поэтому врачи были начеку. Мы также предупредили хирургические подразделения», – приводит слова главы минздрава РИА «Новости».

Самолет упал в жилом районе, в ведомстве говорят об 11 погибших.

«Одиннадцать погибших доставлены в больницу и шесть ранены. Из раненых четверо находятся в стабильном состоянии, у двоих – ожоги», – сказала Печухо.

При этом издание Dawn со ссылкой на представителя известной некоммерческой организации по помощи бедным Саада Эдхи сообщает, что из-под обломков были извлечены тела по меньшей мере 13 человек, а в больницы доставлены 25-30 пострадавших.

Телеканал Geo со ссылкой на генерального директора авиакомпании Аршада Малика передает, что причиной крушения самолета могла быть техническая ошибка.



«Пилот сказал, что это техническая ошибка. Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы были готовы для его приземления. Однако пилот решил уйти на второй круг. Почему он сделал это, по какой технической причине, мы узнаем», – сказал Малик.

Напомним, Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с международным аэропортом Карачи. Лайнер упал на жилые дома. Сообщалось, что при катастрофе никто не выжил.