Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи

Самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с Международным аэропортом Карачи, число жертв уточняется.

Представитель авиакомпании подтвердил информацию о крушении самолета. По его словам, на борту находились 90 пассажиров, сообщает РИА «Новости».

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