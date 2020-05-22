Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае

В мае показатель смертности от коронавируса в России серьезно вырастет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом», – цитирует ТАСС Голикову.

По ее словам, в мае будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса. Она добавила, что официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.

Также Голикова отметила, что в 47 российских регионах коэффициент распространения COVID-19 составляет меньше единицы или равен ей. В свою очередь, снижение прироста заразившихся составило 22,5% за 10 дней.

Ранее Голикова сообщила, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. Также президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России.

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