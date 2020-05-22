Кононенко объяснил хайп вокруг тульской «медсестры в бикини»

История с тульской медсестрой, надевшей защитный костюм поверх белья или купальника, позитивная и выделяется в потоке мрачных и унылых новостей, потому за нее все так и ухватились, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Фотография тульской медсестры из инфекционного госпиталя, которая из-за жары вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым было видно белье или купальник, быстро разошлась по интернету и в том числе привлекла внимание иностранцев. В то время как СМИ пытались раскрыть личность девушки, пользователи рисуют комиксы о ней и пишут лестные комментарии.

«Люди устали очень от ситуации, устали от всех этих ужасов, которые рассказывают врачи. А это совершенно позитивная картинка, которая появилась в постоянно мрачном потоке унылых, плаксивых новостей. Разумеется, за нее все ухватились, ведь появилась возможность подискутировать на тему того, хорошо это или плохо», – говорит Кононенко.

За свой внешний вид девушка получила публичное замечание от местного минздрава, что вызвало некоторый резонанс. В итоге медсестру поддержали и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, и министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

«Хорошо, что в этой ситуации и власти Тульской области показали себя с лучшей стороны. Это такая редкая, позитивная история, в которой все молодцы. Было бы здорово, если бы таких реакций было бы побольше», – считает Кононенко.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сказал, что если медсестра «страшненькая», то правильно ее наказали, а если красивая, то надеется, что это было «нежно, отшлепали там», на что феминистка Татьяна Сухарева в беседе с газетой ВЗГЛЯД обвинила его в сексизме.