Феминистка обвинила Кортнева в сексизме из-за слов о тульской медсестре в бикини

Слова музыканта Алексея Кортнева о тульской медсестре в просвечивающемся халате - садистские и сексистские, заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Татьяна Сухарева.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев прокомментировал историю с тульской медсестрой, получившей выговор за смену в полупрохрачном халате поверх бикини, сказав, что если женщина «страшненькая», то правильно ее наказали, а если красивая, то надеется, что это было «нежно, отшлепали там». Его слова заметила политолог Анна Федорова, подняв тему того, что женщину всегда оценивают по красоте.

«Конечно это сексистская, садистская формулировка. Во-первых, нельзя относиться к женщине как к сексуальному объекту, в первую очередь она человек. Она не обязана удовлетворять чужие сексуальные желания. Во-вторых, высказывание Кортнева «если медсестра красивая – то надеюсь, наказали нежно, отшлепали там», это вообще-то насилие. А если бы этого певца какой-нибудь крупный мужик с габаритами Валуева отшлепал, ему бы понравилось?» – говорит Сухарева.

На сегодняшний день, по словам феминистки, сексизм в России «просто достал» женщин. Но при этом они почему-то молчат и мирятся с этой ситуацией, из-за чего мужчины и позволяют себе подобные высказывания.

Ранее по сети Интернет разлетелась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник или белье. Из-за этого местный Минздрав сделал ей публичное замечание. Девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, к тому же она не думала, что все будет так просвечивать.