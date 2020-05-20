Кортнева раскритиковали за оскорбление медсестры из Тулы

Политолог, феминистка Анна Федорова подвергла критике лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева за оскорбление медсестры, которая вышла к пациентам в купальнике под прозрачным защитным костюмом.

Скандал «с тульской медсестрой», которая «надела защитный костюм на нижнее белье (потому что очень жарко)», Федорова назвала «мерзким».

«А сегодня я слышала, как по радио Алексей Кортнев из «Несчастного случая» обсуждал эту историю. И вот он говорит: «Если медсестра так себе, страшненькая – то правильно ее наказали! А если красивая – то надеюсь, наказали нежно, отшлепали там», – рассказала Федорова в Facebook.

«Надо же вот такую дрянь говорить про человека, который сейчас рискует своей жизнью», – заявила она, возмутившись тем, что «даже на передовой, где угодно, в минуту смертельного риска, в аду – женщина всегда в первую очередь оценивается как «красивая» или «страшненькая».

Федорова отметила, что «с нами со всеми так и поступают». По ее словам, «ум, профессиональные качества, стойкость, что угодно – это все воспринимается во вторую очередь». По мнению Федоровой, «в первую» рассуждают в духе «она же женщина» и хотят обсудить грудь, а также стоит ли с женщиной переспать или та должна «тело прятать».

По мнению Федоровой Кортнев «отдельно проявил себя как ***ак».

Напомним, руководство больницы в Туле объявило замечание медсестре, которая работала с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье.