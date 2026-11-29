Эксперт оценил версию об использовании спутников Израиля при атаке на Крымский мост

Эксперт Кнутов усомнился в использовании израильской спутниковой связи при атаке на Крымский мост

Tекст: Андрей Резчиков

«На мой взгляд, украинцы не могли использовать израильскую систему спутниковой связи HiSKY для нанесения ударов по Крымскому мосту по одной простой причине: эта система прежде всего обеспечивает передачу координат и информации в текстовом виде», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам эксперта, для управления крылатой ракетой в данном случае принципиально важна возможность передавать видеопоток высокого качества. «Мы видели кадры атаки на Крымский мост – изображение было высокого качества. Однако израильская система работает по принципу подключения к другому спутнику, который оказывается рядом и с владельцем которого у Израиля есть договор. Но где гарантия, что этот соседний спутник вообще способен передавать такую информацию?» – задается вопросом эксперт.

Кнутов пояснил, что, по его оценке, американские спутники Starlink и российские «Рассвет» обладают наиболее широкими возможностями для трансляции видеопотока высокого качества. «Другие системы могут обеспечивать связь с крылатой ракетой или самолетом, передавая текстовые сообщения и координаты. С этой задачей справится практически любой спутник. Я сомневаюсь, что на израильских спутниках установлено оборудование для передачи видеоинформации с помощью лазерного канала, который позволяет передавать большие объемы данных с минимальной задержкой», – отметил аналитик.

При этом существует и другой способ трансляции видеосигнала – через mesh-сеть, когда информация ретранслируется с одного беспилотника на другой. «На крылатой ракете стоит видеокамера – мы все это видели на кадрах удара по Крымскому мосту. Этот видеопоток может передаваться через mesh-сеть. Такая система вполне работоспособна, учитывая, что во время удара по мосту в небе находились американские и европейские беспилотники и самолеты, которые можно было задействовать в качестве ретрансляторов для передачи видеоинформации. Но поток информации и качество изображения все равно будут на порядок хуже. Судя по той картинке удара по Крымскому мосту, mesh-связь не использовалась», – подчеркнул спикер.

Эксперт также обратил внимание на технические сложности, которые возникают при использовании HiSKY для передачи видеопотока. В частности, речь идет о необходимости задействовать несколько спутников для последовательной передачи сигнала.

«Чтобы обеспечить стопроцентное поражение, нужно именно высококачественное разрешение. Что касается израильской системы: представьте, она получает на спутник видеосигнал, а затем должна кому-то передать его дальше, чтобы с другого спутника этот сигнал поступил на пункт управления крылатой ракетой. Значит, рядом должен находиться спутник, который в данную минуту решает задачи по передаче видеопотока. На сегодня, на мой взгляд, это очень сложно», – считает Кнутов.

Комментируя опубликованную WSJ информацию, что HiSKY работает над Крымом и территорией России без географических ограничений, но сложна в настройке и требует присутствия инженеров, аналитик допустил, что такие условия вполне возможны. Однако, по его мнению, они не объясняют главного: каким образом система могла обеспечить передачу видеосигнала необходимого качества.

Кнутов полагает, что распространение информации об использовании HiSKY может быть частью целенаправленной информационной кампании.

«Задача Украины и ее союзников на сегодня – показать, что применяются израильская система спутникового интернета, нидерландские дроны и ракеты семейства «Рута» и т. д. То есть дезинформация о HiSKY призвана фактически вывести из-под удара Украину, которая на самом деле использовала Starlink», – полагает эксперт.

Кроме того, Кнутов связал появление публикации WSJ с дискуссиями об ограничениях Starlink и ее военного аналога Starshield со стороны SpaceX, а также с ролью Илона Маска в администрации Дональда Трампа.

«Этот «слив» можно рассматривать и как попытку оппонентов Трампа и Маска показать, что их ограничения не останавливают ВСУ, а лишь лишают американские компании контроля и контрактов. Но здесь сразу решается несколько задач. Одна из них – скрыть взлом системы Starlink Украиной. Вторая – действительно подтолкнуть Илона Маска к тому, чтобы он подключил эту систему и продолжал зарабатывать на ней так же, как Пентагон на Starshield», – рассуждает эксперт.

О том, что украинские войска использовали израильскую систему спутниковой связи HiSKY для нанесения ударов по Крымскому мосту, сообщило издание The Wall Street Journal. Вооруженные силы Украины несколько месяцев жалуются на работу американской системы спутниковой связи Starlink и ищут ей альтернативу. Как пишет газета, иногда украинские летчики используют ячеистые сети (mesh-связь) или сотовую связь.

«По данным источников, некоторые из украинских боеприпасов, использованных для обстрела Крымского моста, были оснащены системой HiSKY. В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России, и украинские команды беспилотников использовали ее для поиска российских пусковых установок баллистических ракет», – написало издание.

С осени компания SpaceX сохраняет географические и скоростные ограничения (лимит скорости до 160-161 км/ч) на работу терминалов Starlink и военного сервиса Starshield над всей территорией России, включая ее новые регионы. Это вынудило Киев искать обходные решения для проведения дальних операций.

Собеседники WSJ отмечают, что HiSKY не может стать полноценной массовой заменой Starlink. Израильское оборудование сложнее в настройке, требует высокой квалификации и обязательного присутствия технических специалистов во время миссий. Из-за этого систему используют точечно – только для наиболее приоритетных и сложных задач.

Сегодня значительная часть украинских БПЛА спроектирована под архитектуру SpaceX. Для интеграции терминалов HiSKY аппараты зачастую приходится возвращать на заводы-изготовители для переоборудования.

Ранее в ноябре итальянская газета la Repubblica тоже писала о появлении спутниковых терминалов разработки HiSKY (производимых, в частности, на мощностях в Италии) на украинских беспилотниках. Газета подчеркивала, что это связано с изменением позиции израильского руководства в отношении Москвы.

В начале ноября президент Израиля Ицхак Герцог поручил сформировать новое правительство лидеру центристской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту. Биньямин Нетаньяху, который в общей сложности находился у власти более 19 лет, продолжает временно исполнять обязанности премьер-министра.