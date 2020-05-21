Россия потребовала от США разъяснений по поводу выхода из ДОН

Россия ждет разъяснений от США в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), чтобы сформировать отношение к их позиции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Кроме публичной полемики, кроме публичных заявлений есть обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров. Есть механизмы их реализации, а именно есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях. И есть еще и дипломатические каналы, по которым мы ждем соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции. Это делается в общем-то дипломатами рутинно, обычно, и я думаю, что после этого мы сформируем свой подход», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

У России, по ее словам, также есть ряд претензий к Вашингтону.

«Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы. Но мы [их] подробно описывали, в частности, в феврале мы сделали целую публичную подборку на наших ресурсах <...> всех тех претензий, которые у нас есть. Это отнюдь не все претензии, но наиболее явные и очевидные», – приводит слова представителя МИДа ТАСС.

При этом Захарова подчеркнула, что США не направили России официальных уведомлений о выходе из соглашения.

«Мы не получали официальных уведомлений и разъяснений от американских наших партнеров и коллег, что бы это все значило. Это международный договор, он имеет формат исполнения, он имеет обязательства сторон, которые зафиксированы. И в этой связи публичных комментариев, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно намерений американской стороны», – сказала она.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

МИД России, говоря о возможном выходе США из Договора, назвали этот шаг «прискорбным», при этом отмечалось, у России заготовлен план «Б» на этот случай.

Кроме того, Москва заявила, что у России тоже есть претензии к выполнению Договора об открытом небе со стороны США, но это технические вопросы, которые можно решать в рамках спецкомиссии.

В ООН заявили об опасности новой гонки вооружений из-за разрыва договоров России и США. При этом Трамп заявил о «хорошем шансе» для нового соглашения.