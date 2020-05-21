Зеленский назначил уполномоченных представлять позицию Украины в арбитраже против России

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будут представлять Украину в делах против России в международном суде ООН и арбитражах, распорядился президент Украины Владимир Зеленский.

«Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Енина Евгения Владимировича как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются международным судом ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами <...> относительно прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском заливе и относительно задержания украинских военно-морских судов и членов их экипажей, и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды Ченцова Всеволода Валерьевича как заместителя агента Украины осуществлять представительство Украины в указанных делах», – говорится в тексте распоряжения на сайте офиса президента Украины.

Ранее Украина решила потребовать от России компенсацию в морском трибунале для украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе. При этом в Крыму сочли фарсом планы Киева получить компенсацию от России.