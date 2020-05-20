Глава МИД Израиля позвонил Лаврову из-за ситуации вокруг Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Габи Ашкенази, в котором они обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг «сделки века» и выходом Палестины из соглашений.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании. С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками «квартета» международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе», – говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость нормализации «политико-дипломатическими методами» и уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также в целом наращивание взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем.

«Акцентирована обоюдная заинтересованность в продолжении совместных усилий по противодействию попыткам переписать результаты Второй мировой войны, исказить историческую правду, включая отрицание трагедии Холокоста», – сообщили в МИД.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова участвовать во встрече ближневосточного квартета (Россия, США, ЕС, ООН) по ситуации вокруг Палестины. Он предложил региональным странам присоединиться к этой встрече.

Накануне глава Палестины Махмуд Аббас заявил о выходе из всех соглашений и договоренностей с США и Израилем и об освобождении от всех обязательств, включая сферу безопасности.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале реализации «сделки века», подготовленной вместе с США, по которой должны быть аннексированы «исконно израильские земли», а палестинцы изгнаны оттуда.

В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории.