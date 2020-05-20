Роскачество проверило женские джинсы

Специалисты Роскачества проверили семь популярных марок джинсов и выявили несоответствие с маркировкой по составу и воздухонепроницаемости.

В проверке Роскачества участвовали джинсы семи торговых марок: «Твое» (Бангладеш), Baon (Китай), Gloria Jeans (Россия), Zara (Турция/Бангладеш и Пакистан), H&M (Бангладеш), Levis (Польша), Love Republic (Китай), передает РИА «Новости».

Все проверенные джинсы признаны нетоксичными и соответствующими нормам безопасности.

Однако тест по воздухопроницаемости прошли джинсы только одной торговой марки, недостоверный состав был указал в маркировке двух торговых марок – H&M и Baon. В составе было указано большее содержание хлопка в продукции и меньшее содержание эластана и полиэстера, чем есть на самом деле.

Также Роскачество отмечает ряд несоответствий в документах, регламентирующих качество и безопасность джинсов.

«В частности, в ГОСТе установлены требования по воздухопроницаемости для джинсовых тканей, а в техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) – общие требования для одежды второго слоя. Также в ГОСТе нет четкого определения «джинсовой ткани» (то есть существенные признаки такой ткани и ее отличие от других не разъяснено)», – говорится в сообщении.

Образцы также прошли проверку на прочность, устойчивость окраски и усадку после стирки. Из семи торговых марок требованиям опережающего стандарта по этому показателю соответствует продукция «Твое», H&M, Levis, Love Republic.

Ранее Роскачество в результате повторной проверки выявило в фасованных креветках случаи превышения допустимых норм мышьяка.