Актриса Васильева заболела коронавирусом

Народная артистка России Татьяна Васильева заразилась коронавирусом, об этом она сообщила сама.

«У меня двусторонняя пневмония... Ну вот этот вирус... Лечусь», – сказала Васильева, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что почувствовала недомогание, у нее была высокая температура и кашель. Ей также вызывали скорую помощь.

Ранее российская актриса Галина Боб сообщила, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.