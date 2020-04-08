Звезда российского сериала заразилась коронавирусом

Российская актриса Галина Боб сообщила, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.

«Пришли результаты тестов. Мой – положительный», – написала Боб на своей странице в Instagram.

Она отметила, что у нее отсутствовали почти все симптомы коронавируса, кроме потери обоняния. Актриса подчеркнула, что соблюдала режим самоизоляции и была предельно аккуратна, особенно в последние две недели.

Галина Боб известна по одной из главных ролей в сериале «Деффчонки», который выходил с 2012 по 2018 год. Актриса также играет в постановках в театрах Моссовета и имени Станиславского.

Накануне СМИ сообщили, что о госпитализации певицы Надежды Бабкиной с коронавирусной пневмонией. Позднее появились сведения о введении певицы в искусственную кому. Во вторник о состоянии Бабкиной рассказали Клара Новикова и пресс-секретарь певицы Александр Велор.