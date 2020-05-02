Раскрыта подоплека отставки дочери Назарбаева

Отставка Дариги Назарбаевой с поста спикера сената может означать, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оправдал доверие первого главы республики Нурсултана Назарбаева, который по-прежнему контролирует всю власть в стране, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Грозин. В субботу Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой.

«В происходящем есть большая схожесть с тем, что наблюдалось в Узбекистане с Гульнарой Каримовой. Ее закат начался неожиданно для всех: отстранение от всех должностей и посадка под домашний арест. Все это было инициировано ее отцом Исламом Каримовым, который на тот момент был самовластным, ничем не ограниченным, руководителем страны. В Казахстане без Нурсултана Назарбаева, который по факту является основным центром власти, принять такое решение было невозможно в силу того, что основные группы казахстанских элит сохраняют гораздо большую лояльность Назарбаеву, чем Токаеву», – сказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената парламента страны Дариги Назарбаевой. Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она стала депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В сентябре 2019 года ее переизбрали на эту должность.

В марте стало известно, что весной 2019-го в Лондоне по запросу правоохранительных органов арестовали недвижимость Дариги Назарбаевой, а также внука Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева и его жены Аиды. Они купили недвижимость более чем за 100 млн долларов и оформили ее на офшоры.

Эксперт напомнил, что согласно конституции Казахстана, спикер сената – второй человек после президента. Если глава государства в силу тех и или иных обстоятельств не способен исполнять свои обязанности, его место занимает глава верхней палаты.

Политолог убежден, что речь идет о техническом решении, а не кадровой революции. Дарига Назарбаева была назначена спикером сената сразу после объявления Нурсултаном Назарбаеве об уходе в отставку с поста президента. «Многие в стране восприняли это назначение, как один из шагов, потенциально дающий возможность родне первого президента сохранить высокую вероятность занятия президентского поста в случае неконтролируемого развития событий, если бы Токаев по каким-то причинам не смог бы руководить страной», – пояснил собеседник.

Сейчас необходимость в такой подстраховке не столь очевидна, потому что за последний год Токаев справился на «твердую троечку» с несколькими кризисными ситуациями, в том числе со взрывами боеприпасов в военной части, межэтническими столкновениями на юге страны. Также он показал, что способен справляться с пандемией коронавируса. В стране введены более жесткие условия самоизоляции, чем в России. «Нахождение такого крупного политика как Дарига Назарбаева за спиной у Токаева, наверное, нервировало его, создавало серьезный дискомфорт», – полагает политолог.

Отставка Назарбаевой также могла стать шагом навстречу обществу, которое «серьезно устало» от самоизоляции.

«Вполне возможно, что общественные настроения так или иначе учитывались при этом решение просто потому, что независимая казахстанская социология указывает на доминирование в обществе недоброжелателей Дариги Нурсултановны из-за того, что сохраняется высокий элемент вероятности наследования семьей первого президента страны будущей власти в республике. При всех своих заслугах Нурсултан Абишевич многим уже поднадоел и его реинкарнации в виде дочки, племянника, либо еще кого-то большинство казахов не хотело бы», – говорит Грозин.

Теперь перед вторым президентом расчищено поле для политических маневров. «Токаев становится более самостоятельной фигурой. Во всех своих заявлениях о Токаеве Назарбаев говорил и говорит, что Токаев – это полноценный президент и необходимо усиливать его полномочия. Если все пройдет в стандартном кулуарно-элитном режиме, то скорее всего постепенно должность главы сената перестанет вызывать аллергию у администрации президента и самого Токаева», – прогнозирует эксперт.