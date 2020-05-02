Президент Казахстана прекратил полномочия спикера сената Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.

В сообщении пресс-службы указывается, что «указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», передает РИА «Новости».

Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стала депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В сентябре 2019 года ее переизбрали на должность председателя сената Казахстана.

В марте недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Британии.