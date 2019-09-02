Дарига Назарбаева переизбрана главой сената Казахстана

Дарига Назарбаева в понедельник была переизбрана на должность председателя сената Казахстана, передает источник с места событий.

«Благодарю вас за доверие и оказанную поддержку, для меня это огромная честь и большая ответственность. Как руководитель верхней палаты парламента я приложу все усилия, все знания и накопленный опыт для процветания нашей любимой родины», – сказала Назарбаева на заседании палаты, обращаясь к депутатам, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее в понедельник Назарбаеву предложили переизбрать главой сената Казахстана.

Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стала депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года.