Назарбаеву предложили переизбрать главой сената Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переизбрать на должность председателя верхней палаты парламента Даригу Назарбаеву, сообщил в понедельник глава администрации Токаева Крымбек Кушербаев.

«Разрешите представить вам представление президента Казахстана об избрании председателя сената: прошу избрать Даригу Назарбаеву председателем сената парламента», – передает РИА «Новости» слова Кушербаева.

Депутаты палаты должны проголосовать за это предложение.

В марте Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.

Напомним, ранее председатель Сената Казахстана старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига решила не выставлять свою кандидатуру для участия в выборах главы республики.