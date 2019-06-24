Число пострадавших при взрыве в воинской части на юге Казахстана возросло до 16 человек

После взрывов на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана 16 человек были госпитализированы.

«По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них – военный – направлен в областную больницу», – написал советник губернатора Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook.

Первые пострадавшие были доставлены в больницу Шымкента на юге Казахстана. «Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших», – сказал главный врач больницы Абылай Донбай, передает РИА «Новости».

На юге Казахстана объявлен режим ЧС. «Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом», – сообщил глава области Умирзак Шукеев.

1 июня в российском городе Дзержинск произошли взрывы в цехе по производству тротила, в результате возник пожар, позже его ликвидировали. В городе был объявлен режим ЧС. 116 человек пострадали.