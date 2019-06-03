Число пострадавших из-за взрывов в Дзержинске возросло до 116 человек

Число пострадавших в результате взрывов на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 116 человек, сообщили в экстренных службах региона.

«На 06.00 понедельника пострадали 116 человек, в том числе один ребенок», – приводит РИА «Новости» заявление представителя экстренных служб региона.

Он уточнил, что в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них – в тяжелом состоянии.