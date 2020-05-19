Путин заявил о важности обратной связи при принятии решений о поддержке населения и бизнеса

Нет ничего страшного в том, что при принятии решений о поддержке жителей России и российских предприятий происходят сбои, важна обратная связь, заявил президент Владимир Путин.

В ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы глава государства отметил, что правительство вырабатывает и предлагает экономике и людям уникальные решения. «Эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои», – пояснил Путин, передает РИА «Новости».

«В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни», – отметил президент.

Он добавил, что важно точно и ясно представлять, как работают элементы поддержки в жизни, сообщает ТАСС.

«Если мы говорим об элементах поддержки наших людей, либо предприятий и отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни и имея эту обратную связь мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена», – заявил глава государства.

В ходе совещания Путин также призвал работать, «понимая, что происходит на земле», и реагировать на происходящие события. «Главное – быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца», – сказал он.

Глава государства добавил, что ситуация, в которой сейчас находятся люди и экономика, уникальна для России и для мира. «Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было. Это отражается на всех сферах жизни, на личной жизни людей, на профессиональной деятельности, на экономике, на всем», – пояснил президент.

Путин указал, что Россия использует огромные ресурсы для реализации поддержки, и страна может себе их позволить в результате проведения финансовой и макроэкономической политики.

В ходе совещания Путин заявил, что инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что российская экономика начала восстанавливаться.