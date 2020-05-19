Путин заявил о замедлении инфляции в России

Президент Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы заявил, что инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», – сказал Путин на совещании, передает РИА «Новости».

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания уточнил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4%.

Он добавил, что индикаторы экономической активности пошли вверх, российская экономика, по его мнению, начала восстанавливаться, сообщает ТАСС.

«Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. Экономика начинает восстанавливаться. С одной стороны мы видим, что уровень просадки может оказаться меньше чем мы предполагали, но для возврата на траекторию восстановления потребуется время», – сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф возразил, что экономика действительно начала восстановление, но пока не теми темпами, которые хотелось бы видеть.

Решетников добавил, что должен помочь восстановить доходы россиян и инвестиции. Он уточнил, что Минэкономразвития в среду представит правительству новый макроэкономический прогноз.

Напомним, в апреле Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума – на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.