Путин раскритиковал правительство за непрозрачность выплат медикам

Президент России Владимир Путин на совещании поручил правительству мониторить ситуацию с выплатами медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом, потребовав, чтобы все было «понятно и прозрачно».

«Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах [должна быть] доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь», – передает его слова ТАСС.

Президент также заявил, что в ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях, кроме того, деньги получили далеко не все медики, передает РИА «Новости».

«Из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 млрд рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 млрд рублей в целом, в субъекты федерации уже поступило 50,1 млрд рублей. То есть это практически все средства», – сказал Путин.

Президент потребовал оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия. По его словам, нужно отладить обратную связь с медиками.

«Чрезвычайно важная вещь, хочу на это особо обратить внимание», – сказал он.

Путин отметил, что все, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.

«Все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты», – сказал президент, отметив, что указ об этом был подписан 6 мая, но действует задним числом.

Накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

Сообщалось, что на понедельник почти 123 тыс. медработников уже получили стимулирующие выплаты.

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