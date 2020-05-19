Китайские СМИ: Трамп знал о коронавирусе и два месяца ничего не делал

«Международное радио Китая» утверждает, что американское правительство уже давно знало о коронавирусе и не предпринимало никаких мер по сдерживанию инфекции.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые начали работать над созданием вакцины от коронавируса еще 11 января, хотя Китай официально предоставил в ВОЗ информацию об инфекции только 12 января, передает «Международное радио Китая» CRI Online.

При этом пользователи Сети заметили, что названная президентом дата была раньше, чем США объявили о первом подтвержденном случае коронавируса.

Издание отмечает, что жители Штатов задаются вопросом, почему правительство целых два месяца бездействовало. По информации американских СМИ, в штате Флорида уже в январе появились случаи подозрения на заражение коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

7 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний идентифицировал первый штамм нового коронавируса. 12 января Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая предоставила ВОЗ данные о геноме нового коронавируса.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса, он также допустил разрыв отношений с КНР.

Между тем главный эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы эпидемии.

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