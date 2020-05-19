Путин назвал препятствие для единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) еще не достигнут достаточный уровень интеграции для введения единого тарифа на транспортировку газа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства отметил, что проект практически согласован, за исключением одного пункта. По его словам, Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую формулу стран ЕАЭС, касающуюся тарифов на транспортировку газа.

«Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС», – отметил Путин.

Президент добавил, что «если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще».

Вместе с тем Путин отметил, что вопросы тарифообразования на рынке газа в ЕАЭС можно обсудить позднее на экспертном уровне.

«Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии [развития ЕАЭС до 2025 года], чтобы одобрить ее сегодня», – сказал он.

Кроме того, Путин призвал создать в ЕАЭС производственные мощности для продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».

«В наших странах должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции», – добавил президент.

Глава государства уточнил, что стратегия развития союза предусматривает создание системы управления совместными проектами в экономике, закладывает основу для активизации процессов импортозамещения и промышленной локализации.

Напомним, в апреле были одобрены меры для экономической стабильности ЕАЭС. Премьер России Михаил Мишустин заявлял, что ЕАЭС созрел для того, чтобы выйти на более высокий уровень интеграции.