Аналитик оценил потери ВВП России в апреле

Номинальный ВВП России в апреле сократился на фоне ограничительных мер из-за коронавируса на 28%, выяснил аналитик директор управляющей компании «Агидель» Виктор Тунев из Перми, исходя из отчета Минфина по исполнению бюджета.

Тунев написал в Facebook, что «если взять за основу 20-процентное снижение ВВП в реальном выражении в апреле и дальнейшее восстановление по разным траекториями (...) то можем прийти к оценке реального ВВП за весь 2020-й от –5% до –10%».

«В 2021-м рост может быть от 3% до 10% в зависимости от траектории на графике», - добавил он. По оценкам эксперта, реальный ВВП мог снизиться на 20%.

Номинальный ВВП в апреле составил 6,3 трлн рублей, что на 2,4 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году российский ВВП составил 110 трлн руб.

Ранее сообщалось, что объем средств ФНБ за месяц сократился почти на 450 млрд рублей.