Загитова опубликовала телеграмму от Путина

Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой в понедельник исполнилось 18 лет, опубликовала текст поздравительной телеграммы от президента Владимира Путина.

«Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни», – говорится в поздравительной телеграмме от Путина, фото которой Загитова опубликовала в Instagram.

Загитовой в понедельник исполнилось 18 лет.

Отметим, что зимой она заявила о приостановке своей карьеры, однако на днях была включена в состав сборной России на следующий сезон.