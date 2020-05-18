Эксперт причины для обвинений в США Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Корпорации американского хайтека – Apple, Google и Facebook явно симпатизируют демократам. Вот почему их недолюбливают республиканцы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя выпад генпрокурора США в адрес Apple, заподозренной в сотрудничестве с Китаем и Россией.

«То, что генпрокурор США Уильям Барр обвинил Apple в сотрудничестве с «российским режимом», на мой взгляд, было сделано для пущей острастки американского бизнеса. Так сказать, через запятую с Китаем. Основным обвинением служит именно связь с Китаем – и за этими упреками может крыться две причины», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

Напомним, в понедельник генеральный прокурор США Барр заявил о том, что компания Apple «работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку». Между тем, ранее сообщалось, что Китай сам намерен наложить санкции на ту же Apple.

Первая из причин, по которой команда Трампа решила «спустить собак» на Apple – политическая. «Республиканская партия имеет к гигантам IT-бизнеса таким как Apple, Google и Facebook давние претензии. Речь идет о ярко выраженной партийной направленности менеджмента этих компаний – о симпатии к Демократической партии», – отметил Дробницкий. Эксперты отмечали, что в ходе президентской кампании 2016 года «Кремниевая долина» сделала ставку на Хиллари Клинтон, и теперь у нее просто нет лоббистов внутри победившей тогда команды Трампа.

Сложно сказать, связана ли атака генпрокурора Барра на Apple с приближением президентских выборов, но давняя неприязнь республиканцев к IT-бизнесу вполне могла здесь сказаться.

Вторая причина действительно связана с проблемами безопасности и с экономикой. «Тот же Google на территории Китая, а также множества других стран, старается подстраиваться под требования местных властей. При этом хорошо известно, что в Китае целый ряд поисковых запросов перенаправляется правильным, с точки зрения китайском Компартии, способом. Это достаточно давно выявленная штука – условие, которое Китай поставил Google: хотите работать на рынке – придерживайтесь такого рода правил», – заметил Дробницкий.

Впрочем, в случае с Apple подозрения почти никогда не подтверждались конкретикой, заметил американист. «Возможно, сейчас у Барра и появились данные, хотя бы косвенно свидетельствующие об их сотрудничестве с компартией», – допустил Дробницкий.

Эксперт напомнил, что у правительства Трампа на подозрении находится не только Apple и Google, но и Голливуд. «Госскеретарь Майк Помпео месяца три-четыре назад довольно откровенно грозил пальчиком Голливуду, за то, что там берут слишком много китайских денег и протаскивают прокитайские сюжеты, – заметил Дробницкий. – И действительно, в целом ряде фильмов в которых компания Alibaba участвовала напрямую, сквозят позитивные экивоки в сторону Пекина».

Помимо вопросов безопасности, в действиях Барра видна и сугубо экономическая подоплека. «Власти США стараются вывести из-за рубежа, в том числе из Китая, развернутые там производства. Тем более это важно в ситуации нынешней серьезной конфронтации Вашингтона и Пекина. Окрик в адрес Apple должен послужить уроком для крупного бизнеса», – отметил Дробницкий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве также оценили выпад генпрокурора США в адрес коропорации Apple. «Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует. Кроме как уже снисходительной улыбки решения, принимаемые в Вашингтоне, у нас вызывать не могут», – заявил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

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