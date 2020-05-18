В Минздраве разъяснили порядок выплат медикам за работу с больными коронавирусом

Минздрав разъяснил порядок выплаты компенсации медикам, работающим с пациентами с коронавирусом: выплаты должны получить работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители.

Заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова направила соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая, передает «Коммерсант».

Выплаты должны получить медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Это работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсацию, будут устанавливать сами медицинские учреждения.

Деньги должны быть выплачены единовременно в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику.

Отсчет для начисления выплат начался с 12 мая. Медики должны получить компенсации в сроки получения своей зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости.

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