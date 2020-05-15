Онищенко заявил, что медицинских масок хватит на регионы

Российские регионы не останутся без средств защиты от коронавируса, заверил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Больше половины зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в стране зафиксированы в Москве. Жители столицы в десятки раз более уязвимы для болезни, чем россияне из других регионов», – заявил депутат, комментируя Ura.ru сообщения о том, что значительная часть производства масок в России сконцентировалась в Москве.

По его словам, предприятия из Москвы при поддержке со стороны городских властей сначала обеспечат масками жителей столицы, а затем точно помогут другим регионам.

Много масок понадобится в октябре – ноябре 2020 года, с подъемом заболеваемости гриппом, отметил Онищенко.

«Тогда маски будут доставляться в другие регионы не только по эпидемиологическим законам, но и по законам бизнеса. И если понадобится, их отправят хоть на Марс», – уверен он.

Онищенко заявил также, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время вспышки коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России. При этом в московском метрополитене медицинские маски начали продавать по цене на 10% ниже средней рыночной.