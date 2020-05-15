Цена медицинской маски в метро Москвы оказалась ниже средней рыночной на 10%

В столичном метрополитене медицинские маски продают по цене на 10% ниже средней рыночной, сообщила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

Она рассказала, что «единая цена в метро – 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток», в аптеках и розничных магазинах маски стоят 30–53 рубля. По информации Минпромторга, средняя цена на маску в России – 34 рубля, передает ТАСС.

В цену входят стоимость части затрат на индивидуальную расфасовку, доставку масок и другие организационные мероприятия.

«Мы осознанно пошли на убыточную продажу», – сказала Темникова.

«Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров «Компании инновационных технологий» Павла Спичакова пишут, что власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России.

Спичаков сообщил, что «КИТ» нарастила производство с начала года более чем в 2 раза, до 1 млн штук в сутки, а до конца года увеличит мощности до 2–3 млн. Москве сейчас в сутки нужно около 4 млн масок в день, передает РИА «Новости».

Маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости. В «систему здравоохранения отдают 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн – в метро».

При этом приходится докупать маски на рынке, оптовая цена на них составляет 25–26 рублей за штуку. Покупка «КИТ» позволила сэкономить около 490 млн рублей в месяц.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин уточнил требования по ношению масок и перчаток.

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