Цена медицинской маски в метро Москвы оказалась ниже средней рыночной на 10%

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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              Цена медицинской маски в метро Москвы оказалась ниже средней рыночной на 10%

              15 мая 2020, 01:04

              Текст: Антон Антонов

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              В столичном метрополитене медицинские маски продают по цене на 10% ниже средней рыночной, сообщила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

              Она рассказала, что «единая цена в метро – 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток», в аптеках и розничных магазинах маски стоят 30–53 рубля. По информации Минпромторга, средняя цена на маску в России – 34 рубля, передает ТАСС.

              В цену входят стоимость части затрат на индивидуальную расфасовку, доставку масок и другие организационные мероприятия. 

              «Мы осознанно пошли на убыточную продажу», – сказала Темникова.

              «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров «Компании инновационных технологий» Павла Спичакова пишут, что власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России.

              Спичаков сообщил, что «КИТ» нарастила производство с начала года более чем в 2 раза, до 1 млн штук в сутки, а до конца года увеличит мощности до 2–3 млн. Москве сейчас в сутки нужно около 4 млн масок в день, передает РИА «Новости».

              Маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости. В «систему здравоохранения отдают 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн – в метро».

              При этом приходится докупать маски на рынке, оптовая цена на них составляет 25–26 рублей за штуку. Покупка «КИТ» позволила сэкономить около 490 млн рублей в месяц.

              Напомним, мэр столицы Сергей Собянин уточнил требования по ношению масок и перчаток.

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