Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии

Последний Ил-76 с российскими военными, вылетевший из Италии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщили в Минобороны.

«Завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда российского военного ведомства, задействованного в обеспечении противоэпидемиологических мероприятий», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Прибывшие из Италии военные войдут в состав мобильного резерва, который сможет выполнять задачи «в любую минуту».

«По прибытии в пункты постоянной дислокации личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению», – уточнили в ведомстве.

В ходе работы в Италии российские военнослужащие получили колоссальный опыт практической работы по развертыванию сил и средств в очагах борьбы с эпидемиями, добавили в Минобороны.

Напомним, российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме и Дзоньо.

8 мая первый самолет с российскими военными специалистами, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел с аэродрома Вероны в Россию.