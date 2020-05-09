Второй самолет с российскими военными вернулся из Италии

В Московской области приземлился второй самолет с российскими военными, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны России.

Ил-76 ВКС «с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны» приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, передает ТАСС.

Итальянский посол Паскуале Терраччано, встречая первый самолет, сказал, что российские военные медики продемонстрировали «превосходный пример высочайшего профессионализма, глубокого неравнодушия и самоотверженности», передает РИА «Новости».

Терраччано подчеркнул, что военные «подвергли себя опасности на самом рискованном этапе, работая в первую очередь на благо пожилых людей».

Он заверил, что народ Италии «высоко оценил все это и всегда будет за это признателен».

Посол отметил, что «кризис еще раз подтвердил важность международного сотрудничества перед лицом больших глобальных угроз». Он сказал, что сотрудничество двух стран велось «в русле традиционной дружбы» между ними.

При этом сотрудничество Италии и России «дало важные плоды в медицинско-санитарной сфере», сказал Терраччано.

Напомним, первые российские военные вернулись из Италии в пятницу.

Российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме и Дзоньо, а также в провинции Брешиа.

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