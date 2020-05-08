Первые российские военные вернулись из Италии

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился первый самолет Ил-76 ВКС с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны, которые помогали Италии бороться с коронавирусом.

«После проведения обязательных процедур термометрии и экспресс-тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции на аэродроме с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер пройдет торжественная церемония встречи прибывшего из Италии личного состава», – цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

По пути в Россию находится второй борт ВКС с военными и техникой. Всего в Москву в общей сложности вернется 20 военнослужащих и четыре единицы техники, которые помогали бороться с коронавирусной инфекцией на Апеннинах.

По последним данным, в Италии число летальных случаев в результате коронавируса составило 30 тыс. 201. За последние сутки умерли 243 человека.

Всего с начала пандемии число выявленных в стране случаев коронавируса составило 217 тыс. 185 человек, из которых более 99 тыс. излечились. За последние сутки выздоровели 2 тыс. 747 человек, сообщил Департамент гражданской защиты страны.



Напомним, российские военные ранее провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме и Дзоньо, а также в провинции Брешиа.

На сегодняшний день специалисты российских врачебно-сестринских бригад Минобороны России вместе с итальянскими медиками вылечили от коронавируса 75 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Было предложено установить памятник российским военным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД