Российские военные проведут дезинфекцию еще двух больниц в Италии

Группа российских военных специалистов совместно с военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС в Италии перемещается из Бергамо в провинцию Брешиа, передает Минобороны России.

«Две колонны с российской специальной техникой приступили к совершению 60 километрового марша из города Бергамо (база обеспечения армейской авиации на аэродроме Орио-аль-Серио) в Брешиа», – передает ФАН.

На новом месте военнослужащие из России проведут дезинфекцию еще двух медучреждений в столице провинции – городе Брешиа.

На данный момент специалисты совместно с итальянскими коллегами уже провели обработку пансионатов для престарелых людей в более чем 90 населенных пунктах в Ломбардии. Продезинфицировано 109 зданий и строений, свыше 1 млн 50 тыс. кв. метров внутренних помещений и более 330 тыс. кв. метров дорог.

Напомним, врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценили действия военных медиков из России, которые были направлены в Италию для борьбы с коронавирусом.

Ранее западные СМИ оценили безвозмездную российскую помощь Италии, в то время как европейские партнеры Рима лишь декларируют намерение отправить помощь.

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