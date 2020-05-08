Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии

Первый самолет с российскими военными специалистами, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел с аэродрома Вероны в Россию, сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Россию вернутся 20 военнослужащих и четыре единицы техники двумя самолетами.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в РФ», – цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости».



С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии, они доставили также медицинское и другое оборудование для борьбы с коронавирусом.

Напомним, российские военные ранее провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме и Дзоньо, а также в провинции Брешиа.

На сегодняшний день специалисты российских врачебно-сестринских бригад Минобороны России вместе с итальянскими медиками вылечили от коронавируса 75 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Было предложено установить памятник российским военным.

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