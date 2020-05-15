ВОЗ не рекомендовала применять UV-лампы для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать ультрафиолетовые лампы для лечения COVID-19 из-за возможного вреда для кожи, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Мы еще не определили, что убивает этот вирус, но мы определили то, что он достаточно устойчивый и может жить долгое время. Проблема ультрафиолетового излучения же заключается в том, что оно может причинить вред вашей коже и другой вред. Так что нет, мы не рекомендуем его использование», – передает РИА «Новости» слова Харрис.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек. Накануне, 14 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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