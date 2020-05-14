РПЦ призвала Черногорию освободить задержанных сербских священников

Русская православная церковь призывает к скорейшему освобождению епископа Сербской православной церкви Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, которых задержала черногорская полиция, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Русская православная церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, а также поступающей информацией об унизительном обращении с православными священнослужителями», – цитирует РИА «Новости» митрополита Илариона.

По его словам, патриарх Сербский Ириней, Синод Сербской православной церкви и Епископский совет Черногории «выступили с призывом к скорейшему освобождению задержанных».

«Мы полностью поддерживаем этот призыв, как и призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и священноначалием Православной церкви в данной стране», – подчеркнул священнослужитель.

Также он добавил, что это единственный способ восстановить мир и согласие в обществе, которые были нарушены «целой чередой проявлений недружественного отношения» к Сербской церкви.

Митрополит напомнил, что в конце прошлого года в Черногории был принят закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который, по мнению Илариона, «несомненно дискриминационный».

В ночь на среду полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия. Из-за задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По мнению Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), задержание священников представляет собой продолжение борьбы черногорской власти с канонической православной церковью под прикрытием борьбы с коронавирусом и является ударом по православию в целом.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.