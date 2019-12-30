Закон о церквях привел к столкновениям демонстрантов с полицией в Черногории

В Черногории произошли столкновения между силовиками и противниками нового закона о церквях, сообщили в полиции страны.

Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови.

В пригороде столицы полиция «прорвала блокаду на трассе к аэропорту Подгорица». При этом пострадали четверо полицейских, передает РИА «Новости».

Участники акции повалили сосну на трассу. Правоохранители заявили, что в полицию кидали камни. Один из силовиков был доставлен в больницу с травмой головы.

При этом в соцсетях участники акций распространяют видеозапись, на которой полностью экипированная полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице, где тысячи верующих собрались на вечернюю службу.

Сообщается также, что в другом пригороде столице демонстранты использовали против нарядов полиции фейерверки.

Напомним, власти Черногории решили добиваться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Противников закона о церквях в Беране разогнали слезоточивым газом.