Саакашвили начал искать «команду реформаторов» через соцсети

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили разместил в Facebook объявление о наборе «команды реформаторов».

«Вас приветствует команда национального совета реформ Украины. Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», – написал Саакашвили в Facebook.

Также он прикрепил к посту ссылку на анкету. Саакашвили ищет PR-менеджеров, юристов, инвестиционных аналитиков, копирайтеров и представителей других профессий. С 19 мая планируется проводить собеседования с потенциальными кандидатами.

Кандидаты должны свободно владеть английским языком, иметь пятилетний опыт работы по специальности, а также рекомендации с предыдущего места работы. Кроме того, требуется запись короткого видео.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».

Зеленский заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы. Он отметил, что бывший президент Грузии будет заниматься вопросами дерегуляции бизнеса и реформой таможни.

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