Первый пуск новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли из-за нехватки средств

Сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация может привести к переносу сроков первого запуска европейской ракеты Ariane 6, сообщил президент Ariane Group Андре-Юбер Руссель в интервью Le Figaro. По данным издания, для продолжения проекта создания носителя потребуется увеличить финансирование.

«У нас не наблюдалось какого-либо отставания от сроков вплоть до возникновения пандемии COVID-19. Однако теперь у нас сильно сократился дополнительный запас времени. Поэтому весьма вероятно, что первый запуск ракеты Ariane 6 будет перенесен на 2021 год», – приводит слова главы корпорации ТАСС.

Он уточнил, что официальное решение будет принято советом министров Европейского космического агентства (ЕКА) на заседании 23-24 июня.

По данным издания, для продолжения проекта создания носителя потребуется увеличение бюджета программы. Обычно ЕКА заранее предусматривает такую возможность для своих крупных проектов в размере дополнительных 20% от объема начального финансирования. Однако, по словам главы корпорации, «в отношении данного проекта это правило не применялось».

«Поэтому теперь ЕКА придется, чтобы компенсировать удорожание программы, просить для такого финансирования разрешение правительств стран – членов организации», – добавил Руссель.

По его мнению, подобное дополнительное финансирование «явно не достигнет отметки в 20%». Руссель пояснил, что это связано с тем, что, как считается, «больше почти не существует каких-либо серьезных [технических] рисков в реализации программы». «Но эти риски возрастут, если произойдут какие-либо инциденты в ходе предстоящих испытаний [опытного образца] ракеты на стартовой площадке», – отметил Руссель.

В ходе первого запуска Ariane 6 должна была вывести на орбиты несколько спутников OneWeb. Однако эта компания объявила о своем банкротстве. По версии издания, отсутствие спутников не помешает произвести запуск, но Arianespace пришлось начать поиск новой полезной нагрузки, планируемой к выводу на орбиту.

Напомним, в феврале 2019 года компании Arianespace и OneWeb подписали соглашение об использовании новой европейской ракеты Ariane 6 для запуска спутников британской фирмы.

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