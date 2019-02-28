Спутники OneWeb собрались запускать при помощи европейских ракет

Компании Arianespace и OneWeb подписали соглашение об использовании новой европейской ракеты Ariane 6 для запуска спутников британской фирмы, сообщил исполнительный директор французской компании Стефан Исраэль.

О подписании соглашения исполнительный директор Arianespace объявил сразу после успешного запуска с космодрома Куру первых шести спутников OneWeb, выведенных на орбиту при помощи российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» и разгонного блока «Фрегат», передает ТАСС.

«Это будет Ariane 62, а также опцион на две будущих миссии Ariane 6. Так что сегодня я могу объявить, что ближайший полет Ariane 62 будет выполнен для OneWeb», – сказал Исраэль, после чего пригласил партнеров из OneWeb к трибуне для группового фото.

Предполагается, что соглашение с Arianespace дополняет уже существующий портфель заказов британской фирмы по выводу космических аппаратов.

Исполнительный директор Arianespace также сообщил, что 29 марта состоится следующая миссия по запуску спутников с космодрома Куру при помощи российской ракеты-носителя «Союз». Выводимые аппараты войдут в систему O3b, принадлежащую люксембургскому оператору SES, которая предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи.

Напомним, российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с шестью спутниками низкоорбитальной системы связи компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18.37 по местному времени (00.37 мск).

Спутники, которые должны стать основой будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, были успешно выведены на расчетную орбиту.