Первые спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на расчетную орбиту первые шесть спутников, которые должны стать основой будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb.

Первые два спутника отделились от специально разработанного и закрепленного на «Фрегате» механизма спустя 1 час и 4 минуты после старта. Подтверждения от остальных четырех спутников пришлось ждать несколько дольше запланированных 19 минут, но в конечном итоге информация об отделении всех космических аппаратов была получена, передает ТАСС.

«Дамы и господа, дорогие клиенты и партнеры, Arianespace рада сообщить, что шесть первых спутников компании OneWeb отделились на расчетной орбите», – заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Напомним, российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с шестью спутниками низкоорбитальной системы связи компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18.37 по местному времени (00.37 мск).