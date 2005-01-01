Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с шестью спутниками низкоорбитальной системы связи компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» произошел в 18.37 по местному времени (00.37 мск), передает ТАСС.

По данным компании Arianespace, через 9 минут 22 секунды после старта произошло отделение ускорителей, а также второй и третьей ступеней.

Разгонный блок «Фрегат» в соответствии с циклограммой успешно включил двигательную установку, начав вывод спутников на низкую круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км.

Общая продолжительность миссии составит 1 час 22 минуты.

В общей сложности OneWeb собирается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников, обеспечив к 2021 году 24-часовое покрытие Земли связью.

По заявлению разработчиков, абоненты низкоорбитальной системы OneWeb смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии. Первоначально скорость будет составлять более 500 мегабит в секунду, с вводом аппаратов второго поколения компания рассчитывает увеличить ее до 2,5 гигабит в секунду.

Напомним, 22 февраля компания Arianespace, предоставляющая услуги по пускам ракет с космодрома Куру, отложила вывод «Союза» со спутниками OneWeb на стартовый комплекс после нештатной отработки третьей ступени российской ракеты при запуске «Союза» с Байконура.